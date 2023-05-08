Полузащитник ЦСКА Зделар: предпочту выиграть Кубок России, а не занять второе место в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался об ожиданиях от Суперфинала Кубка России, отметив, что армейцы готовятся встретиться как с екатеринбургским «Уралом», так и с «Краснодаром».

«Мы ждём «Краснодар» и «Урал». Конечно, я выберу выиграть Кубок России. Трофей важен для каждого игрока в мире. Во второй части сезона ЦСКА выступает хорошо, и мы способны завоевать трофей», — цитирует Зделара Metaratings.

Встреча Кубка России Пути РПЛ с участием «Урала» и ЦСКА прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:1. Первый матч между командами в Москве завершился со счётом 1:1.

Таким образом, армейский клуб вышел в суперфинал Кубка страны, а «Урал» сыграет во втором этапе финала Пути регионов с «Краснодаром».

Также подопечные Владимира Федотова, имея в активе 51 очко, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался об успехах армейского клуба.