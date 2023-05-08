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Салихова: при нормальном судействе «Спартак» обыграл бы «Зенит», 11 на 13 сложно

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на результат в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».
Салихова: при нормальном судействе «Спартак» обыграл бы «Зенит», 11 на 13 сложно
  • РИА Новости

«Надеюсь, что Кукуян и Иванов тоже получат медали и звания почётного гражданина Санкт-Петербурга. При нормальном судействе «Спартак» легко победил бы «Зенит». Парни бились и сделали всё для победы, но тяжело играть 11 на 13», — цитирует Салихову Metaratings.

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время.

Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Зенит» закономерно выиграл чемпионат России.

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