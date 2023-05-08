Салихова: при нормальном судействе «Спартак» обыграл бы «Зенит», 11 на 13 сложно
- РИА Новости
«Надеюсь, что Кукуян и Иванов тоже получат медали и звания почётного гражданина Санкт-Петербурга. При нормальном судействе «Спартак» легко победил бы «Зенит». Парни бились и сделали всё для победы, но тяжело играть 11 на 13», — цитирует Салихову Metaratings.
7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время.
Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.
Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Зенит» закономерно выиграл чемпионат России.