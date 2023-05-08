Пименов: Кукуян справился с работой в матче «Зенита» и «Спартака»
«Матч вышел просто на загляденье. «Спартак» — молодец, но «Зенит» заслужил чемпионство. Судейство? Сложный матч для арбитра, но я считаю, что он справился», — цитирует Пименова «Матч ТВ».
Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.
«Спартак» в конце второго тайма остался в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте (76-я минута).
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов дал понять, что столичный клуб обратится в ЭСК по нескольким эпизодам матча.
«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).
Ранее сообщалось, что Кукуян не назначил пенальти в матче 26-го тура «Зенит» — «Спартак».