В сети появилось видео празднования чемпионства игроками «Зенита» с шампанским

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик из раздевалки команды после победы над московским «Спартаком» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Футболисты команды из Санкт-Петербурга в раздевалке открывают шампанское, обливают друг друга игристым вином и шумно празднуют очередную победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

«Зенит» в десятый раз стал чемпионом страны и получил право нанести вторую звезду на клубную эмблему.

Ранее Дмитрий Чистяков заявил, что стать чемпионом России в матче со «Спартаком» втройне приятно.