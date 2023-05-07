Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Российского спортивного блогера Смольянинова депортировали из Египта

Короткая ссылка
В посольстве России в Каире рассказали о судьбе спортивного блогера Алексея Смольянинова, который был задержан на днях в Египте.
Российского спортивного блогера Смольянинова депортировали из Египта
  • © РИА Новости / Александр Елистратов

«Смольянинов по договоренности с египетскими властями был депортирован на родину. Дипломаты посольства обеспечили передачу россиянину его личных вещей при вылете и оповестили родственников», — цитирует представителя дипмиссии РИА Новости.

Смольянинов является основателем YouTube-канала «Невиданный футбол». Он был задержан 3 мая в Египте за нарушение правил пребывания в стране.

Ранее сообщалось, что блогер Александра Митрошина призналась в факте неуплаты налогов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить