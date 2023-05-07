Российского спортивного блогера Смольянинова депортировали из Египта

В посольстве России в Каире рассказали о судьбе спортивного блогера Алексея Смольянинова, который был задержан на днях в Египте.

«Смольянинов по договоренности с египетскими властями был депортирован на родину. Дипломаты посольства обеспечили передачу россиянину его личных вещей при вылете и оповестили родственников», — цитирует представителя дипмиссии РИА Новости.

Смольянинов является основателем YouTube-канала «Невиданный футбол». Он был задержан 3 мая в Египте за нарушение правил пребывания в стране.

Ранее сообщалось, что блогер Александра Митрошина призналась в факте неуплаты налогов.