Российского спортивного блогера Смольянинова депортировали из Египта
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«Смольянинов по договоренности с египетскими властями был депортирован на родину. Дипломаты посольства обеспечили передачу россиянину его личных вещей при вылете и оповестили родственников», — цитирует представителя дипмиссии РИА Новости.
Смольянинов является основателем YouTube-канала «Невиданный футбол». Он был задержан 3 мая в Египте за нарушение правил пребывания в стране.
Ранее сообщалось, что блогер Александра Митрошина призналась в факте неуплаты налогов.