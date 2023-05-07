Сергеев признался, что почувствовал опустошение после победного гола «Спартаку»
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«Не могу назвать себя главным героем. Сезон длинный, на моём месте мог оказаться каждый. Ничего не почувствовал, когда забил победный гол. Опустошение и радость одновременно», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».
Он выразил благодарность «каждому партнёру, руководству, тренерскому штабу, всем болельщикам».
«Мы проделали большой путь и сделали многое для чемпионства», — добавил Сергеев.
Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.
Сергеев был признан лучшим игроком матча. 27-летний форвард забил победный мяч на 92-й минуте игры.
«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).
Ранее Дмитрий Чистяков заявил, что стать чемпионом России в матче со «Спартаком» втройне приятно.