Сергеев признался, что почувствовал опустошение после победного гола «Спартаку»

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев не может назвать себя главным героем чемпионского матча со столичным «Спартаком».

«Не могу назвать себя главным героем. Сезон длинный, на моём месте мог оказаться каждый. Ничего не почувствовал, когда забил победный гол. Опустошение и радость одновременно», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

Он выразил благодарность «каждому партнёру, руководству, тренерскому штабу, всем болельщикам».

«Мы проделали большой путь и сделали многое для чемпионства», — добавил Сергеев.

Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

Сергеев был признан лучшим игроком матча. 27-летний форвард забил победный мяч на 92-й минуте игры.

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

Ранее Дмитрий Чистяков заявил, что стать чемпионом России в матче со «Спартаком» втройне приятно.