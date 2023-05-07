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Игроки «Зенита» облили Семака шампанским во время пресс-конференции

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Футболисты «Зенита» облили главного тренера петербургской команды Сергея Семака шампанским во время пресс-конференции после чемпионского матча со столичным «Спартаком».
Игроки «Зенита» облили Семака шампанским во время пресс-конференции
  • Gettyimages.ru

Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счетом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23. 

В составе «Зенита» голы забили Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. У «Спартака» отличились Кейта Бальде и Квинси Промес, реализовавший пенальти.

Отметим, что «Спартак» в конце второго тайма остался в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте (76-я).

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и московский «Спартак» (49).

Семак является десятикратным чемпионом России: пять раз как игрок (в составе ЦСКА, «Рубина» и «Зенита») и пять раз как тренер («Зенит»).

Ранее сообщалось, что «Зенит» пять сезонов подряд выигрывает в РПЛ.

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