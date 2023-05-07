Зеленов: «Спартак» обратится в ЭСК по нескольким эпизодам матча с «Зенитом»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов дал понять, что тренерский штаб красно-белых остался недоволен работой бригады судей во главе с Павлом Кукуяном в матче 26-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Планируем обратиться в ЭСК по нескольким эпизодам после изучения записи матча», — заявил Зеленов.

Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

«Спартак» в конце второго тайма остался в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте (76-я).

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

Ранее сообщалось, что Кукуян не назначил пенальти в матче 26-го тура «Зенит» — «Спартак».