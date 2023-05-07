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Гол Головина принёс «Монако» победу над «Анже» в матче Лиги 1

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«Монако» одержал победу над «Анже» в матче 34-го тура Лиги 1.
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Анже» в матче Лиги 1
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Раймон Копа» завершилась со счётом 2:1 в пользу монегасков.

У «Монако» мячи забили Александр Головин и Мирон Боадю. В составе «Анже» отличился Абдалла Сима.

«Монако» с 64 очками сохранил четвёртое место в турнирной таблице. «Анже» (14) располагается на 20-й позиции. Лидирует в чемпионате ПСЖ (75).

Ранее Александр Клюев, агент Александра Головина, дал понять, что российский полузащитник пока не намерен уходить из «Монако».

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