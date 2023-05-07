Гол Головина принёс «Монако» победу над «Анже» в матче Лиги 1
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Игра на стадионе «Раймон Копа» завершилась со счётом 2:1 в пользу монегасков.
У «Монако» мячи забили Александр Головин и Мирон Боадю. В составе «Анже» отличился Абдалла Сима.
«Монако» с 64 очками сохранил четвёртое место в турнирной таблице. «Анже» (14) располагается на 20-й позиции. Лидирует в чемпионате ПСЖ (75).
Ранее Александр Клюев, агент Александра Головина, дал понять, что российский полузащитник пока не намерен уходить из «Монако».