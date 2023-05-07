Головин — лидер топ-5 лиг по голам из-за пределов штрафной площади
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Как сообщает Opta, гол стал для россиянина четвёртым в сезоне, забитым из-за пределов штрафной. Никто из игроков топ-5 лиг Европы не забил в этом сезоне больше.
Российский хавбек в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач.
Игра проходит в Анже на стадионе «Раймон Копа». Счёт в матче — 2:1.
Ранее Александр Клюев, агент Александра Головина, дал понять, что российский полузащитник пока не намерен уходить из «Монако».