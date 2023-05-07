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Головин — лидер топ-5 лиг по голам из-за пределов штрафной площади

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил мяч в матче с «Анже» в 34-м туре чемпионата Франции.
Головин — лидер топ-5 лиг по голам из-за пределов штрафной площади
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Opta, гол стал для россиянина четвёртым в сезоне, забитым из-за пределов штрафной. Никто из игроков топ-5 лиг Европы не забил в этом сезоне больше.

Российский хавбек в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач.

Игра проходит в Анже на стадионе «Раймон Копа». Счёт в матче — 2:1.

Ранее Александр Клюев, агент Александра Головина, дал понять, что российский полузащитник пока не намерен уходить из «Монако».

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