Орлов: при Федуне «Спартак» хорошо кушал, но был на девятом месте

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил выступления «Спартака» при экс-президенте красно-белых Леониде Федуне.

«А кому могло нравиться, как Федун руководил «Спартаком»? При Леониде Арнольдовиче за 18 лет было 17 главных тренеров. Это «федунизм»! Да, команда хорошо кушала, везде ездила, но была на девятом месте. Одно чемпионство за все эти годы», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время управления Федуна клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что стал известен бюджет «Спартака» на 2023 год.