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В «Севилье» назвали ложной информацию об интересе к Коваленко

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Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи высказался об интересе к полузащитнику «Крыльев Советов» Александру Коваленко.
В «Севилье» назвали ложной информацию об интересе к Коваленко
  • РИА Новости

«Информация об интересе «Севильи» к Коваленко является ложью», — цитирует Рамона Мончи «Чемпионат».

Как сообщает «РБ Спорт», за 19-летним полузащитником наблюдали скауты «Севильи».

Уточняется, что в ближайшее летнее трансферное окно российский полузащитник не перейдёт в испанский клуб.

19-летний Коваленко является воспитанником клуба «Чертаново». В 2021 году футболист перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды. Хавбек провёл за самарский клуб 32 матча, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив», «Динамо» и «Зенит» претендуют на полузащитника Коваленко.

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