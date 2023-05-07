Умар Нурмагомедов не согласился с итогами боя Стерлинг — Сехудо

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов прокомментировал итог поединка между Алджэмейном Стерлингом и американцем Генри Сехудо на UFC 288.

«3-2 в пользу Генри Сехудо. Они допустили ошибку», — написал Умар Нурмагомедов в социальных сетях.

7 мая Стерлинг одержал победу над Сехудо в рамках главного поединка на турнире по смешанным единоборствам UFC 288.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Таким образом, американец защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов проведёт следующий бой в UFC летом.