Умар Нурмагомедов не согласился с итогами боя Стерлинг — Сехудо
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«3-2 в пользу Генри Сехудо. Они допустили ошибку», — написал Умар Нурмагомедов в социальных сетях.
7 мая Стерлинг одержал победу над Сехудо в рамках главного поединка на турнире по смешанным единоборствам UFC 288.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Таким образом, американец защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов проведёт следующий бой в UFC летом.