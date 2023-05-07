Модрич выразил готовность продлить контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о своём будущем в мадридском клубе.

«Моя идея состоит в том, чтобы продолжать играть за «Реал». Этот клуб — вся моя жизнь, «Реал» — вся моя жизнь», — цитирует игрока Фабрицио Романо в соцсетях.

37-летний полузащитник выступает за «Реал» с августа 2012 года.

В нынешнем сезоне Модрич провёл 42 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Модричу предложили €50 млн в Саудовской Аравии за два года.