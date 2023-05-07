Президент «Реала» ответил на вопрос о возможном уходе Анчелотти из клуба
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«Я не хочу больше об этом слышать, у него есть контракт, и мы счастливы», — цитирует Переса Marca.
Под руководством итальянского специалиста команда выиграла Кубок Испании в сезоне-2022/23, обыграв в финале «Осасуну» (2:1).
В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что «Реал» первым среди испанских клубов выиграл 100 трофеев в своей истории.