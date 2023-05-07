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Президент «Реала» ответил на вопрос о возможном уходе Анчелотти из клуба

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Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал будущее главного тренера команды Карло Анчелотти.
Президент «Реала» ответил на вопрос о возможном уходе Анчелотти из клуба
  • Gettyimages.ru
  • © Helios de la Rubia/Real Madrid

«Я не хочу больше об этом слышать, у него есть контракт, и мы счастливы», — цитирует Переса Marca.

Под руководством итальянского специалиста команда выиграла Кубок Испании в сезоне-2022/23, обыграв в финале «Осасуну» (2:1). 

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Реал» первым среди испанских клубов выиграл 100 трофеев в своей истории.

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