Президент «Реала» ответил на вопрос о возможном уходе Анчелотти из клуба

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал будущее главного тренера команды Карло Анчелотти.

«Я не хочу больше об этом слышать, у него есть контракт, и мы счастливы», — цитирует Переса Marca.

Под руководством итальянского специалиста команда выиграла Кубок Испании в сезоне-2022/23, обыграв в финале «Осасуну» (2:1).

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Реал» первым среди испанских клубов выиграл 100 трофеев в своей истории.