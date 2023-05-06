Фанаты «Наполи» продают газон с поля, где клуб стал чемпионом Италии
- AFP
- © Andrea STACCIOLI
Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что цена на куски чемпионского газона варьируется от €100 до €700.
4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии по футболу. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.
Ранее сообщалось, что в перестрелке во время празднования чемпионства «Наполи» погиб один человек.