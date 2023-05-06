Фанаты «Наполи» продают газон с поля, где клуб стал чемпионом Италии

Болельщики «Наполи» продают газон с поля «Удинезе», где клуб впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что цена на куски чемпионского газона варьируется от €100 до €700.

4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии по футболу. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее сообщалось, что в перестрелке во время празднования чемпионства «Наполи» погиб один человек.