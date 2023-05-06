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Орещук раскритиковал качество игры «Динамо» в матче РПЛ против «Химок»

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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук раскритиковал качество игры команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».
Орещук раскритиковал качество игры «Динамо» в матче РПЛ против «Химок»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Любая победа может встряхнуть команду. Но проблема в том, что в последних матчах «Динамо» было обязано набирать больше очков. Качества игры по-прежнему нет совсем. Рассчитываю, что команда будет бороться за бронзу», — цитирует Орещука РИА Новости.

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:0. В составе бело-голубых на 90 + 7-й минуте матча отметился Фёдор Смолов, реализовав пенальти. Полузащитник подмосковной команды Роман Гбане на 47-й минуте получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. 

«Динамо» занимает пятое место в таблице чемпионата России с 42 очками. «Химки» расположились на 15-й строчке (18 очков). 

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после победы над «Химками» выразил мнение, что в команде нет кризиса.

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