Орещук раскритиковал качество игры «Динамо» в матче РПЛ против «Химок»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук раскритиковал качество игры команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

«Любая победа может встряхнуть команду. Но проблема в том, что в последних матчах «Динамо» было обязано набирать больше очков. Качества игры по-прежнему нет совсем. Рассчитываю, что команда будет бороться за бронзу», — цитирует Орещука РИА Новости.

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:0. В составе бело-голубых на 90 + 7-й минуте матча отметился Фёдор Смолов, реализовав пенальти. Полузащитник подмосковной команды Роман Гбане на 47-й минуте получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

«Динамо» занимает пятое место в таблице чемпионата России с 42 очками. «Химки» расположились на 15-й строчке (18 очков).

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после победы над «Химками» выразил мнение, что в команде нет кризиса.