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Талалаев назвал причину, которая привела к поражению «Химок» от «Динамо»

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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заявил, что назначение арбитра Сергея Карасёва является ключевым эпизодом, который привёл к пенальти в матче 26-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).
Талалаев назвал причину, которая привела к поражению «Химок» от «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Ключевой эпизод, который привёл к пенальти? Назначение Карасёва на игру.

Мы играли лучше «Динамо», но сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

В составе бело-голубых на 90 + 7 минуте матча отметился Фёдор Смолов, реализовав пенальти. «Динамо» занимает пятое место в таблице чемпионата России с 42 очками. «Химки» расположились на 15-й строчке (18). 

Ранее Константин Тюкавин прокомментировал победу над «Химками».

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