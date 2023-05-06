Талалаев назвал причину, которая привела к поражению «Химок» от «Динамо»
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Ключевой эпизод, который привёл к пенальти? Назначение Карасёва на игру.
Мы играли лучше «Динамо», но сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».
В составе бело-голубых на 90 + 7 минуте матча отметился Фёдор Смолов, реализовав пенальти. «Динамо» занимает пятое место в таблице чемпионата России с 42 очками. «Химки» расположились на 15-й строчке (18).
Ранее Константин Тюкавин прокомментировал победу над «Химками».