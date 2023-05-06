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Менеджер Бивола о бое с Бетербиевым: поединок будет проще реализовать к концу года

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Вадим Корнилов, менеджер обладателя пояса WBA Дмитрия Бивола, высказался о возможном поединке с чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO россиянином Артуром Бетербиевым.
Менеджер Бивола о бое с Бетербиевым: поединок будет проще реализовать к концу года
  • Gettyimages.ru
  • © Francois Nel

«Команда Бетербиева выиграла торги, и он должен будет провести поединок со Смитом в июле‑августе. Потом вариант поединка Дмитрия и Артура будет обсуждаться вновь, но только на зиму. На мой взгляд, этот бой будет проще реализовать к концу года», — цитирует Корнилова «Матч ТВ».

Бивол провёл 21 поединок и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Бетербиев 29 января одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в поединке за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF.

Ранее сообщалось, что бой Бивола и Бетербиева в 2023 году сорвался из-за финансового вопроса. 

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