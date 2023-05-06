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Ледовый дворец Этери Тутберидзе в Москве достроят в 2024 году

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв высказался о строительстве ледовой арены тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Ледовый дворец Этери Тутберидзе в Москве достроят в 2024 году
  • РИА Новости

«Планируем в следующем году завершить строительство. Здесь будут проходить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие», — цитирует Бочкарёва РИА Новости.

Он также отметил, что общая строительная готовность объекта сегодня составляет порядка 80%. По его словам, уже готов конструктив здания, идёт монтаж подсветки и выполняется витражное остекление фасадов.

Тутберидзе тренирует олимпийскую чемпионку 2022 года в одиночном катании Анну Щербакову, олимпийскую чемпионку 2022 в командных соревнованиях Камилу Валиеву, чемпионку России 2023 Софью Акатьеву, серебряных призёров ОИ-2022 в парном катании Евгению Тарасову и Владимира Морозова. 

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продолжат представлять Санкт-Петербург после перехода к Этери Тутберидзе.

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