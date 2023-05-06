Следствие просит арестовать четвёртого обвиняемого в нападении на Шведа

Следствие просит арестовать четвёртого обвиняемого в нападении на защитника баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Отмечается, что подозреваемому предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — хулиганство и нанесение тяжкого вреда здоровью.

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее отец Шведа сообщил, что баскетболист чувствует себя лучше.