Карпов: МВД ограничило максимальную заполняемость «Лужников» до 15 тыс. зрителей

МВД ограничило максимальную заполняемость стадиона «Лужники».

Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Заполняемость ограничили до 15 тыс. зрителей.

Отмечается, что стадион не соответствует приказу 10.92 о техническом оснащении для обеспечения безопасности. Сейчас приказ распространяется на матчи «Торпедо» в РПЛ.

11 июня в «Лужниках» должен пройти Суперфинал Кубка России, в которым сыграют ЦСКА и победитель матча «Краснодар» — «Урал».

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о выступлении краснодарского клуба в Кубке России.