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Карпов: МВД ограничило максимальную заполняемость «Лужников» до 15 тыс. зрителей

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МВД ограничило максимальную заполняемость стадиона «Лужники».
Карпов: МВД ограничило максимальную заполняемость «Лужников» до 15 тыс. зрителей
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Заполняемость ограничили до 15 тыс. зрителей.

Отмечается, что стадион не соответствует приказу 10.92 о техническом оснащении для обеспечения безопасности. Сейчас приказ распространяется на матчи «Торпедо» в РПЛ.

11 июня в «Лужниках» должен пройти Суперфинал Кубка России, в которым сыграют ЦСКА и победитель матча «Краснодар» — «Урал».

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о выступлении краснодарского клуба в Кубке России.

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