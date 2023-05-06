Карпов: МВД ограничило максимальную заполняемость «Лужников» до 15 тыс. зрителей
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Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Заполняемость ограничили до 15 тыс. зрителей.
Отмечается, что стадион не соответствует приказу 10.92 о техническом оснащении для обеспечения безопасности. Сейчас приказ распространяется на матчи «Торпедо» в РПЛ.
11 июня в «Лужниках» должен пройти Суперфинал Кубка России, в которым сыграют ЦСКА и победитель матча «Краснодар» — «Урал».
Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о выступлении краснодарского клуба в Кубке России.