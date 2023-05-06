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Монтгомери, Рафф и Хэкстол стали претендентами на приз лучшему тренеру сезона НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала тройку претендентов на приз Джека Адамса, ежегодно вручаемый лучшему тренеру сезона.
Монтгомери, Рафф и Хэкстол стали претендентами на приз лучшему тренеру сезона НХЛ
  • AP
  • © Paul Sakuma

Как сообщается на сайте НХЛ, в тройку претендентов на приз лучшему тренеру сезона вошли канадский тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери, а также его соотечественники и коллеги Линди Рафф из «Нью-Джерси Девилз» и Дэйв Хэкстол из «Сиэтл Кракен».

Победитель, которого выбирают путём голосования Ассоциации журналистов по окончании регулярного сезона, будет объявлен на торжественной церемонии в Нэшвилле 26 июня. В прошлом сезоне приз получил бывший наставник «Калгари Флэймз» канадец Дэррил Саттер.

Ранее НХЛ объявила тройку претендентов на приз лучшему защитнику сезона.

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