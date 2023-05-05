Фёдор Емельяненко раскритиковал проведение турниров по поп-ММА

Президент Союза смешанных единоборств России Фёдор Емельяненко считает, что необходимо отказаться от проведения турниров поп-ММА в стране.

«Поп-ММА — это, на мой взгляд, совсем далеко от ММА, как правило, там проводятся бои по боксу», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Он выразил сожаление, что турниры привлекают к себе внимание не мастерством, а, как правило, негативными высказываниями скандальных личностей, блогеров, актёров, несостоявшихся спортсменов. «Последний император» подчеркнул, что, конечно, плохо, что поп-ММА получило большое распространение в России.

«Это бои по смешанным единоборствам, а также кулачным боям, трансляции которых проходят на интернет-платформах. В поединках участвуют не только профессиональные спортсмены, но и звёзды шоу-бизнеса, блогеры и не имеющие спортивного опыта люди», — добавил Емельяненко.

В турнирах поп-ММА принимают участие известные актёры, блогеры, представители шоу-бизнеса. В том числе брат Фёдора Емельяненко Александр.

Ранее актёр Юрий Насонов поделился впечатлениями от съёмок в драмеди о поп-ММА.