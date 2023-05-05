Колосков рассказал, почему считает «Зенит» самым популярным клубом РПЛ
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«Нет чётких критериев популярности. Здесь дело вкуса. На сегодняшний день, наверное, самый популярный «Зенит». Я так считаю, потому что они, во-первых, на первом месте. Во-вторых, у них футболисты высокого европейского уровня», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что у клуба высокая посещаемость на матчах.
«Зенит» 7 мая примет «Спартак» на «Газпром Арене», начало игры — в 18:00.
В таблице чемпионата России лидирует «Зенит» с 61 очком, на втором месте — «Ростов» (50), «Спартак» расположился на третьем (49).
Ранее сообщалось, что Малком сыграет со «Спартаком», несмотря на пропуск тренировки «Зенита».