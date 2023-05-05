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Червиченко: у «Спартака» в матче с «Зенитом» будут проблемы — мяча на три

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 26-го тура с участием «Зенита» и красно-белых.
Червиченко: у «Спартака» в матче с «Зенитом» будут проблемы — мяча на три
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Если бы не активная помощь судей в двух последних матчах с «Краснодаром» и «Ростовом», вряд ли бы «Спартак» их успешно завершил. С «Зенитом» такие вещи не пройдут — 100%. Скорее с точностью до наоборот. Я думаю, что у «Спартака» будут проблемы — мяча на три», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

«Зенит» 7 мая примет «Спартак» на «Газпром Арене», начало игры в 18:00 мск.

В таблице чемпионата России лидирует «Зенит» с 61 очком, на втором месте — «Ростов» (50), «Спартак» расположился на третьем (49).

Ранее Семак рассказал о здоровье игроков «Зенита» перед матчем со «Спартаком».

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