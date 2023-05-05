Американская биатлонистка Иган рассказала, что расплакалась после отстранения россиян

Бывшая американская биатлонистка Клэр Иган прокомментировала отстранение российских спортсменов от выступления на международных соревнованиях.

«Это худшее решение, которое я вынуждена была принять. Это очень серьёзно и тяжело для меня и других членов комиссии спортсменов. Каждый из нас хотел избежать этого любым возможным способом», — приводит слова Иган «Спорт-Экспресс».

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что ему очень жаль российских спортсменов, лучшие годы которых проходят в изоляции.