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Американская биатлонистка Иган рассказала, что расплакалась после отстранения россиян

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Бывшая американская биатлонистка Клэр Иган прокомментировала отстранение российских спортсменов от выступления на международных соревнованиях.
Американская биатлонистка Иган рассказала, что расплакалась после отстранения россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Widmann

«Это худшее решение, которое я вынуждена была принять. Это очень серьёзно и тяжело для меня и других членов комиссии спортсменов. Каждый из нас хотел избежать этого любым возможным способом», — приводит слова Иган «Спорт-Экспресс».

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что ему очень жаль российских спортсменов, лучшие годы которых проходят в изоляции.

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