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КДК РФС присудил махачкалинскому «Динамо» техническое поражение в матче с «Уфой»

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение присудить техническое поражение махачкалинскому «Динамо» в матче Первой лиги с «Уфой».
КДК РФС присудил махачкалинскому «Динамо» техническое поражение в матче с «Уфой»
  • РИА Новости

«Мы рассмотрели заявление клуба «Уфа» по матчу с «Динамо» (Махачкала). За нарушение регламента аннулировать результат матча и присудить «Динамо» поражение 0:3», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

Встреча между командами состоялась 28 апреля и изначально завершилась вничью со счётом 0:0.

Согласно регламенту лиги на поле в течение всего матча должен находиться молодой игрок не старше 2001 года рождения. У махачкалинского клуба он отсутствовал с 65 по 71-ую минуту. По итогам матча «Уфа» направила протест в КДК.

Ранее Григорьянц рассказал, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 25-го тура со «Спартаком».

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