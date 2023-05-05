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Хиддинк: Семак способен повторить мой результат со сборной России

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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о наставнике «Зенита» Сергее Семаке.

«Он был великолепным игроком и уже проявил себя как умный тренер, который, как я считаю, способен повторить мой результат со сборной России в 2008 году», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».              

В текущем сезоне под руководством Семака «Зенит», набрав 61 очко, лидирует в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Семак считает, что команда из Санкт-Петербурга соревнуется с достойными коллективами в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

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