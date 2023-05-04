RMC Sport: Месси готов на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси готов перейти в «Барселону».

По информации RMC Sport, аргентинец готов согласиться на снижение зарплаты в три раза — до €10 млн.

Отмечается, что руководство «Барсы» уверено, что сможет осуществить трансфер Месси.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с парижанами истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси получил официальное предложение от «Аль-Хиляля».