RMC Sport: Месси готов на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»
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По информации RMC Sport, аргентинец готов согласиться на снижение зарплаты в три раза — до €10 млн.
Отмечается, что руководство «Барсы» уверено, что сможет осуществить трансфер Месси.
В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с парижанами истекает 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Месси получил официальное предложение от «Аль-Хиляля».