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Мамедов: кайфанул от первого боя на чемпионате мира по боксу в Ташкенте

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Серебряный призёр Европейских игр россиянин Габил Мамедов заявил, что получил большое удовольствие от первого поединка на чемпионате мира по боксу 2023 года в Ташкенте.
Мамедов: кайфанул от первого боя на чемпионате мира по боксу в Ташкенте
  • Gettyimages.ru

«Мне было важно, чтобы оппонент работал под мою диктовку. В целом так и получилось. Я кайфанул от поединка — получил удовольствие от такой поддержки, атмосферы и самого боя», — цитирует Мамедова «Матч ТВ».

По его словам, получился хороший втягивающий бой. Мамедов признался, что чувствовал себя отлично.

«По моим ощущениям — выложился где-то на 70—80% своих возможностей. Я бы мог прибавить во втором и третьем раундах, но решил лучше прочувствовать ринг и соперника, чуть продышаться», — добавил боксёр.

Мамедов одержал победу единогласным решением судей в поединке весовой категории до 63,5 кг над Жанторо Ташиевым из Киргизии и вышел в 1/8 финала первенства планеры. Следующим его соперником станет Кхунатип Пиднуч из Таиланда.

Ранее сообщалось, что Али Хейбати одержал победу над Артёмом Тарасовым на турнире «Наше дело».

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