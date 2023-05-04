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Ольховский считает, что Кудерметова навяжет борьбу Свёнтек в полуфинале турнира в Мадриде

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российская теннисистка Вероника Кудерметова сможет навязать борьбу польке Иге Свёнтек в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
Ольховский считает, что Кудерметова навяжет борьбу Свёнтек в полуфинале турнира в Мадриде
  • Gettyimages.ru

«Вероника здорово играет на этом турнире, остро, агрессивно. Я думаю, она сможет навязать борьбу Свёнтек, ожидаю интересный матч», — цитирует Ольховского ТАСС.

Кудерметова одержала волевую победу над американкой Джессикой Пегулой со счётом 6:4, 0:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. За выход в финал российская спортсменка сыграет с Игой Свёнтек (Польша).

Ранее Ольховский оценил игру россиянки Дарьи Касаткиной в турнире WTA в Мадриде.

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