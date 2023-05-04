Ольховский считает, что Кудерметова навяжет борьбу Свёнтек в полуфинале турнира в Мадриде
- Gettyimages.ru
«Вероника здорово играет на этом турнире, остро, агрессивно. Я думаю, она сможет навязать борьбу Свёнтек, ожидаю интересный матч», — цитирует Ольховского ТАСС.
Кудерметова одержала волевую победу над американкой Джессикой Пегулой со счётом 6:4, 0:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. За выход в финал российская спортсменка сыграет с Игой Свёнтек (Польша).
Ранее Ольховский оценил игру россиянки Дарьи Касаткиной в турнире WTA в Мадриде.