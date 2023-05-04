Ольховский считает, что Кудерметова навяжет борьбу Свёнтек в полуфинале турнира в Мадриде

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российская теннисистка Вероника Кудерметова сможет навязать борьбу польке Иге Свёнтек в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

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