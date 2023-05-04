The National: в Шотландии ввели уголовную ответственность за использование фаеров на матчах

Власти Шотландии приняли решение ввести уголовную ответственность за пронос и использование фаеров на различных мероприятиях, в том числе на футбольных матчах.

Как сообщает The National, закон, согласно которому хранение фаеров на футбольных матчах, музыкальных концертах и фестивалях без уважительной причины будет считаться уголовным преступлением, вступит в силу 6 июня.

Напомним, что перед началом полуфинального матча Кубка Шотландии между «Рейнджерс» и «Селтиком» фанаты бросали на поле пиротехнические изделия. Начало игры пришлось отложить из-за поведения болельщиков.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Ирландия подали заявку на проведение Евро-2028.