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The National: в Шотландии ввели уголовную ответственность за использование фаеров на матчах

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Власти Шотландии приняли решение ввести уголовную ответственность за пронос и использование фаеров на различных мероприятиях, в том числе на футбольных матчах.
The National: в Шотландии ввели уголовную ответственность за использование фаеров на матчах
  • Gettyimages.ru

Как сообщает The National, закон, согласно которому хранение фаеров на футбольных матчах, музыкальных концертах и фестивалях без уважительной причины будет считаться уголовным преступлением, вступит в силу 6 июня.

Напомним, что перед началом полуфинального матча Кубка Шотландии между «Рейнджерс» и «Селтиком» фанаты бросали на поле пиротехнические изделия. Начало игры пришлось отложить из-за поведения болельщиков.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Ирландия подали заявку на проведение Евро-2028.

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