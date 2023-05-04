Янчук: наконец-то Карацев вновь заявил о себе
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«Мы на время забыли о Карацеве. Он находился в тени. Наконец-то Аслан вновь заявил о себе — хорошо, в начале игрового сезона. Мы можем ждать от него новых больших успехов. Победа хорошая и заслуженная», — цитирует Янчука «Чемпионат».
Россиянин победил Чжан Чжичжэня со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.
В следующем круге Карацев сыграет с победителем встречи Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).
Ранее Карацев заявил, что вернулся на топ-уровень.