Янчук: наконец-то Карацев вновь заявил о себе

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе российского теннисиста Аслана Карацева над китайцем Чжан Чжичжэнем в четвертьфинальном матче серии «Мастерс» в Мадриде.

«Мы на время забыли о Карацеве. Он находился в тени. Наконец-то Аслан вновь заявил о себе — хорошо, в начале игрового сезона. Мы можем ждать от него новых больших успехов. Победа хорошая и заслуженная», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Россиянин победил Чжан Чжичжэня со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.

В следующем круге Карацев сыграет с победителем встречи Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее Карацев заявил, что вернулся на топ-уровень.