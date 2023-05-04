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Янчук: наконец-то Карацев вновь заявил о себе

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе российского теннисиста Аслана Карацева над китайцем Чжан Чжичжэнем в четвертьфинальном матче серии «Мастерс» в Мадриде.
Янчук: наконец-то Карацев вновь заявил о себе
  • Gettyimages.ru

«Мы на время забыли о Карацеве. Он находился в тени. Наконец-то Аслан вновь заявил о себе — хорошо, в начале игрового сезона. Мы можем ждать от него новых больших успехов. Победа хорошая и заслуженная», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Россиянин победил Чжан Чжичжэня со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.

В следующем круге Карацев сыграет с победителем встречи Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее Карацев заявил, что вернулся на топ-уровень.

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