Уткин признался, что сочувствует всем болельщикам «Динамо»
- РИА Новости
«Что может быть более прозаичным, чем поражение московского «Динамо» в матче своего столетия? Редко кому-то они не удаются так, как «Динамо».
Надеюсь, что «Динамо» воскреснет. А пока клуб в очередной раз показывает свою репутацию. Друзья мои, всем, кто болеет за «Динамо», я сочувствую от всей глубины моей души», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
28 апреля «Динамо» проиграло «Факелу» в рамках 25-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 0:2.
Бело-голубые с 39 очками находятся на седьмой строчке таблицы чемпионата России.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович может сохранить свой пост.