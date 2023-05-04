Известный спортивный журналист Василий Уткин признался, что сочувствует всем болельщикам «Динамо».

«Что может быть более прозаичным, чем поражение московского «Динамо» в матче своего столетия? Редко кому-то они не удаются так, как «Динамо».

Надеюсь, что «Динамо» воскреснет. А пока клуб в очередной раз показывает свою репутацию. Друзья мои, всем, кто болеет за «Динамо», я сочувствую от всей глубины моей души», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

28 апреля «Динамо» проиграло «Факелу» в рамках 25-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 0:2.

Бело-голубые с 39 очками находятся на седьмой строчке таблицы чемпионата России.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович может сохранить свой пост.