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Матыцин сообщил, что не видит сложностей по финансированию спортсменов в нейтральном статусе

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Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что государство готово помочь в финансовом плане российским спортсменам выступать на международных стартах в нейтральном статусе.
Матыцин сообщил, что не видит сложностей по финансированию спортсменов в нейтральном статусе
  • РИА Новости

«Мы будем делать всё необходимое для обеспечения участия наших спортсменов в международных соревнованиях, для нас они были, есть и остаются нашими спортсменами, членами сборных команд. Я пока сложностей не вижу по финансированию», — цитирует Матыцина ТАСС.

Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Матыцин рассказал, когда будет принято решение об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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