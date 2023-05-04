Матыцин сообщил, что не видит сложностей по финансированию спортсменов в нейтральном статусе

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что государство готово помочь в финансовом плане российским спортсменам выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

«Мы будем делать всё необходимое для обеспечения участия наших спортсменов в международных соревнованиях, для нас они были, есть и остаются нашими спортсменами, членами сборных команд. Я пока сложностей не вижу по финансированию», — цитирует Матыцина ТАСС.

Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Матыцин рассказал, когда будет принято решение об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.