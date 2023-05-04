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Моуринью подверг жёсткой критике арбитра матча с «Монцей»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал главного арбитра матча 33-го тура Серии А с «Монцей» Даниэле Киффи.
Моуринью подверг жёсткой критике арбитра матча с «Монцей»
  • Gettyimages.ru

«Это был худший арбитр, которого я встречал в своей карьере. Поверьте мне, я имел дело со многими подлыми судьями. Киффи был ужасен. У него нет сочувствия, он удалил футболиста на 96-й минуте, который поскользнулся, потому что был измотан», — приводит слова тренера DAZN.

Встреча прошла 3 мая и завершилась со счётом 1:1. В концовке матча красную карточку получил игрок римской команды Зеки Челик.

После 33 туров Серии А «Рома» с 58 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Монца» набрала 45 очков и располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что ПСЖ ведёт переговоры с Моуринью.

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