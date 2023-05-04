Семшов: Малком однозначно сильнее Промеса

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов сравнил бразильского нападающего «Зенита» Малкома с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.

«Однозначно Малком сильнее. Тут двух мнений не бывает. Промес тоже сильный футболист, но в нашем чемпионате Малком может очень много. На данный момент бразилец в хорошем настроении, в игровом тонусе. Он силён индивидуально и делает очень многое для «Зенита», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Он также отметил, что лучшим бомбардиром станет нападающий санкт-петербургской команды, потому что тот неплохо играет в последних матчах.

В нынешнем сезоне 26-летний Малком забил 25 мячей и отдал девять результативных передач в 31 матче за петербуржцев. Контракт форварда с санкт-петербургской командой рассчитан до 30 июня 2027 года.

31-летний Промес забил 22 мяча и отдал девять результативных передач в 30 матчах за красно-белых в нынешнем сезоне. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее президент спартаковской академии Сергей Родионов рассказал, что сын Промеса занимается в футбольной школе московского клуба.