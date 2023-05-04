В Турции сообщили об интересе «Бешикташа» к игроку «Зенита» Барриосу
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По информации турецких источников, стамбульский клуб ищет игрока на позицию опорного полузащитника и рассматривает кандидатуру колумбийского футболиста.
В сезоне-2022/23 29-летний защитник провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее агент Барриоса заявил, что не знает, останется ли футболист в «Зените» на следующий сезон.