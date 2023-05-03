Ивич считает, что «Акрон» заслужил уважения за игру в Кубке России
- РИА Новости
«Я поздравил мою команду, но прежде всего «Акрон» заслуживает похвалы и уважения. У них были фантастические три‑четыре месяца в Кубке, они победили много команд из РПЛ, доставили много проблем нам, но мы были лучше в серии пенальти», — приводит слова Ивича «Матч ТВ».
Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Краснодара» — 4:2.
Таким образом, во втором этапе финала Пути регионов Кубка России «Краснодар» сыграет с «Уралом», который потерпел поражение от ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» выиграл в Кубке России третью серию пенальти подряд.