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Президент «Урала» Иванов считает, что судья мог назначить второй пенальти в ворота ЦСКА

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Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение, что арбитр Сергей Иванов хорошо отсудил ответный матч Кубка России с ЦСКА.
Президент «Урала» Иванов считает, что судья мог назначить второй пенальти в ворота ЦСКА
  • РИА Новости

«Обе команды сегодня играли, сражались, это была чисто кубковая игра. Судья мог поставить второй пенальти в ворота ЦСКА. Но в целом судейство было хорошим, а в том, что мы пропускали голы, сами виноваты, без ошибок футбола не бывает», — цитирует Иванова ТАСС.

Встреча с «Уралом» прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:1. Первая встреча команд завершилась со счётом 1:1 в Москве.

В составе ЦСКА мячи забили Хесус Медина и Фёдор Чалов. У «Урала» отличился Рай Влут с пенальти. Таким образом, армейский клуб вышел в суперфинал Кубка страны, а «Урал» сыграет во втором этапе финала Пути регионов с «Краснодаром».

Ранее Павлюченко рассказал, как президент «Урала» Иванов спас его от бандитов в Екатеринбурге.

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