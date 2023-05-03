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Гончаренко — о поражении «Урала» в Кубке России: провели невнятный первый тайм

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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в матче Кубка России Пути РПЛ.
Гончаренко — о поражении «Урала» в Кубке России: провели невнятный первый тайм
  • РИА Новости

«Неприятно видеть грустные лица, мы все расстроились, как и весь стадион. Провели невнятный первый тайм, играли трусливо. Расстроены, что не вышли в финал. Но надо идти дальше, шанс не потерян. С ЦСКА важно уметь забивать, выходить из‑под прессинга, — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

В составе ЦСКА мячи забили Хесус Медина и Фёдор Чалов. У «Урала» отличился Рай Влут с пенальти.

Таким образом, ЦСКА вышел в суперфинал Кубка страны, а «Урал» сыграет во втором этапе финала Пути регионов.

Соперник екатеринбургской команды определится в матче «Краснодар» — «Акрон».

Ранее в «Урале» сообщили, что Газинский выбыл до конца сезона.

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