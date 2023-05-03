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Михайлов назвал достаточным лимит легионеров в три игрока для КХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов назвал достаточным лимит легионеров в три игрока для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Михайлов назвал достаточным лимит легионеров в три игрока для КХЛ
  • РИА Новости

«Решение уже принято. Я считаю, что трёх игроков достаточно. Я бы не сказал, что уровень упал в этом году, появилось много молодых хоккеистов, которые в будущем могут вырасти в больших мастеров. Это главное для нашего хоккея сейчас», — цитирует Михайлова РИА Новости

Минспорт в декабре 2022 года утвердил предложение Федерации хоккея России (ФХР) ужесточить в КХЛ лимит легионеров до трёх человек в заявке на матч. В сезоне-2022/23 можно было заявлять по пять иностранцев на игру. 

Третьего мая президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что Министерство спорта России оставило прежним лимит на легионеров в КХЛ на сезон-2023/24.

Ранее Третьяк поздравил главного тренера петербургского СКА и сборной «Россия 25» Романа Ротенберга с дебютом в новой роли.

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