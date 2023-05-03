Павлюченко рассказал, как президент «Урала» Иванов спас его от бандитов в Екатеринбурге

Бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился подробностями того, как президент клуба Григорий Иванов помог ему в сложной ситуации.

«С одним чуваком не поделили дорогу, а он вышел такой блатной весь, крутой. Под мой подъезд потом приходила толпа, ждали меня. И когда Иванов узнал, что на меня охоту ведут местные бандюги, он их всех нашёл, встретился с ними и сказал: «Если пальцем Ромку тронете, я вас уничтожу», — рассказал Павлюченко в шоу на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

41-летний россиянин выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. В составе национальной команды нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Также Павлюченко играл за «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Ротор» и «Тоттенхэм».

Ранее Павлюченко заявил, что его возвращения в футбол ждать не стоит.