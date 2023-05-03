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Министерство спорта РФ оставило лимит на легионеров в КХЛ без изменений

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что Министерство спорта России оставило прежним лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на сезон-2023/24.
Министерство спорта РФ оставило лимит на легионеров в КХЛ без изменений
  • РИА Новости

«Пока ничего не меняется — три иностранца. Министерство чётко определило количество легионеров в командах КХЛ. Не думаю, что это ударит по уровню лиги с учётом включения нового клуба. Значит, будет играть молодёжь», — цитирует Третьяка РИА Новости.

Минспорт в декабре 2022 года утвердил предложение ФХР ужесточить в КХЛ лимит легионеров до трёх человек в заявке на матч. В сезоне-2022/23 можно было заявлять по пять иностранцев на игру. 

Ранее бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский заявил, что считает необходимым убрать лимит на легионеров в КХЛ.

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