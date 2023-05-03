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Малафеев: за несовершеннолетнего Пиняева «Зениту» пришлось бы платить огромную сумму

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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что петербургский клуб в своё время вёл переговоры о переходе нападающего Сергея Пиняева.
Малафеев: за несовершеннолетнего Пиняева «Зениту» пришлось бы платить огромную сумму
  • РИА Новости

«По Пиняеву у нас были переговоры. Были озвучены конкретные суммы. Он же был несовершеннолетним — как можно такого в случае чего удержать? Заключать длительный контракт с ним нельзя. Поэтому любая сумма, по сути, могла просто сгореть через два года», — цитирует Малафеева «Матч ТВ».

18-летний Пиняев в конце 2022 года перешёл из самарских «Крыльев Советов» в столичный «Локомотив», в составе которого провёл шесть матчей и забил один мяч. Контракт форварда с железнодорожниками рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн.

Ранее сообщалось, как главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о перспективах нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева. 

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