Малафеев: за несовершеннолетнего Пиняева «Зениту» пришлось бы платить огромную сумму

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что петербургский клуб в своё время вёл переговоры о переходе нападающего Сергея Пиняева.

«По Пиняеву у нас были переговоры. Были озвучены конкретные суммы. Он же был несовершеннолетним — как можно такого в случае чего удержать? Заключать длительный контракт с ним нельзя. Поэтому любая сумма, по сути, могла просто сгореть через два года», — цитирует Малафеева «Матч ТВ».

18-летний Пиняев в конце 2022 года перешёл из самарских «Крыльев Советов» в столичный «Локомотив», в составе которого провёл шесть матчей и забил один мяч. Контракт форварда с железнодорожниками рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн.

Ранее сообщалось, как главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о перспективах нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.