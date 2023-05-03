«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Василевским
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с хоккеистом рассчитано на три года.
Василевский является воспитанником юлаевской школы. Сезон-2022/23 защитник провёл в составе «Автомобилиста», за который сыграл 67 игр и заблокировал 178 бросков. На его счету семь очков при показателе полезности «-9».
Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) хоккеист провёл 490 матчей и набрал 127 очков.
Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Спартак» заключил контракт с защитником сборной Словакии Михалом Чайковски.