«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Василевским

Уфимский «Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Алексеем Василевским.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с хоккеистом рассчитано на три года.

Василевский является воспитанником юлаевской школы. Сезон-2022/23 защитник провёл в составе «Автомобилиста», за который сыграл 67 игр и заблокировал 178 бросков. На его счету семь очков при показателе полезности «-9».

Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) хоккеист провёл 490 матчей и набрал 127 очков.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Спартак» заключил контракт с защитником сборной Словакии Михалом Чайковски.