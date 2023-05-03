Арбитр Кукуляк заменит Мешкова на матче «Ростов» — «Факел» в РПЛ
Пресс служба Российского футбольного союза (РФС) объявила о замене в судейской бригаде на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Факел».
- РИА Новости
Сообщается, что из-за рецидива травмы у Виталия Мешкова вместо него встречу будет судить Евгений Кукуляк.
Матч «Ростов» — «Факел» состоится 6 мая в 19:00 мск.
Ранее воронежский «Факел» объявил Вадима Евсеева новым главным тренером команды.
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