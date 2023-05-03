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Арбитр Кукуляк заменит Мешкова на матче «Ростов» — «Факел» в РПЛ

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Пресс служба Российского футбольного союза (РФС) объявила о замене в судейской бригаде на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Факел».
Арбитр Кукуляк заменит Мешкова на матче «Ростов» — «Факел» в РПЛ
  • РИА Новости

Сообщается, что из-за рецидива травмы у Виталия Мешкова вместо него встречу будет судить Евгений Кукуляк.

Матч «Ростов» — «Факел» состоится 6 мая в 19:00 мск.

Ранее воронежский «Факел» объявил Вадима Евсеева новым главным тренером команды.

 

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