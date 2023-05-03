Арбитр Кукуляк заменит Мешкова на матче «Ростов» — «Факел» в РПЛ

Пресс служба Российского футбольного союза (РФС) объявила о замене в судейской бригаде на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Факел».

РИА Новости