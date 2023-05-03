В Англии арестовали фаната, светившего лазером в лицо футболисту «Челси» Мудрику

В Англии арестовали фаната, который светил лазерной указкой в лицо украинскому футболисту «Челси» Михаилу Мудрику в матче 34-го тура чемпионата Англии.

Об этом сообщает Evening Standard.

Встреча проходила в Лондоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Арсенала». Мудрик вышел на поле на 71-й минуте. По ходу матча болельщики «Арсенала» освистывали игрока и светили ему в лицо лазерной указкой.

«Челси» находится на 12-й позиции в турнирной таблице АПЛ (39).

Ранее сообщалось, как главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Арсенала».