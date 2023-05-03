В Англии арестовали фаната, светившего лазером в лицо футболисту «Челси» Мудрику
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Об этом сообщает Evening Standard.
Встреча проходила в Лондоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Арсенала». Мудрик вышел на поле на 71-й минуте. По ходу матча болельщики «Арсенала» освистывали игрока и светили ему в лицо лазерной указкой.
«Челси» находится на 12-й позиции в турнирной таблице АПЛ (39).
Ранее сообщалось, как главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Арсенала».