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Тихонов заявил, что ему хочется вернуться к тренерской карьере

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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что хочет вернуться к тренерской карьере.
Тихонов заявил, что ему хочется вернуться к тренерской карьере
  • РИА Новости

«Когда вернусь на пост тренера? Хочется и мне вернуться. Надо иметь агентов, но я не располагаю агентом. Важно, чтобы тебя кто-то лоббировал, продвигал», — цитирует Тихонова «РБ Спорт»

Последним местом работы специалиста были «Крылья Советов», в которых он проработал в 2017 и 2018 годах. Последним клубом, который он возглавлял, была казахстанская «Астана» (2020—2021). Под его руководством команда завоевала третье место в чемпионате Казахстана. 

Ранее Тихонов ответил на вопрос о том, кто может занять второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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